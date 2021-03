Erick Elera afirmó que ‘Yoni’, en ‘Dos Hermanas’, es bien fresco y algunas personas lo pueden odiar por hacerle la vida imposible a ‘Mery’ (Melissa Paredes), pero también es gracioso y a diferencia de su personaje él si se porta bien.

“Yony le hace un poquito la vida imposible a ‘Mery’, pero también tiene sus cosas, sus gracias. Es un personaje que tal vez se pueda odiar, pero también te cae en gracia. Tiene sus cosas bastantes negativas, pero es un tipo bien fresco, un poco irresponsable, pero también es alegre. Los textos que tengo como personaje en la novela son muy graciosos también. Ahí hay un dilema no sabes si detestarlo o reírte con él”, señaló.

La gente se ha acostumbrado a verte en personajes divertidos, pero este tiene un toque dramático.

Sí, tiene un poco de todo. En otras novelas, de repente, mi labor era el personaje más gracioso, pero ahorita no es malo ni bueno. ‘Yoni’ también sufre, ríe, es relajado, sabe lo que está bien y lo que está mal, pero la vida lo jala a lo negativo. Siento que es un personaje bastante real, en la vida encuentras a personas así. Creo que tiene una coraza y esa es el andar haciendo bromas, pero cuando está solo es un tipo que no la pasa bien.

¿Qué tal la ‘química’ con Melissa Paredes?

Bien, es la primera vez que estamos juntos en una novela. La he conocido recién y es buenísima onda. Ella es muy responsable, toma muy en serio su trabajo. Yo creo que hay muy buena ‘química’. Lo importante es tener buena disposición para chambear, con ella las escenas fluyen muy fácil. La historia recae en su personaje y lo está haciendo bastante bien.

¿Qué tiene ‘Yoni’ de Erick?

Lo ocurrente, podría ser, porque yo también soy así. Claro que este personaje tiene problemas más fuertes, yo no soy relajado porque soy recontra chamba, más responsable, como se dice coloquialmente ‘Yoni’ es más conchudo, más cara de palo.

Pero, a veces, es divertido....

Siempre trato de meterles a mis personajes algo gracioso porque hay gente que por ahí cuando he hecho algo que no es divertido, de repente no me ubica y me dice ‘extraño al Erick gracioso’.

¿Qué te dice tu esposa Allison?

Me vacila, me dice ‘si haces eso te mato’ (sacarle la vuelta), todo es en son de broma, pero la vive y eso es chévere porque personalmente me encanta que mi familia vea la novela que yo hago y que vean los personajes, más no a Erick.

A diferencia de ‘Yoni’, tú si te portas bien.

Sí, claro hace tiempo, con mi esposa estamos muy bien. Igual la novela cada capítulo te engancha más, te quedas con ganas de saber que va a pasar en el siguiente capítulo. Me parece una buena fórmula de Michelle Alexander (la productora), creo que la novela está bien arriba, al ataque como se dice.