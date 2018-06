Erick Elera quiere volver a casarse: "Soy de los que creen en los cuentos de hadas" [VIDEO Y FOTOS]

El actor Erick Elera indicó que le gustaría volver a casarse, por segunda vez, con su actual pareja y madre de su hijo, la modelo Allison Pastor.

“Sí me volvería a casar. Soy de los que creen en los cuentos de hadas y creo que mi novia también tiene el deseo de casarse en algún momento. Tenemos casi dos años de relación, ella es esa pieza fundamental que me ayuda a estar estable y a sentirme bien. Los dos caminamos bajo un mismo rumbo porque tenemos ideales muy similares. Una de las cosas que me animó a estar tan pegado a ella es que mi hija Flavia, de seis años, la quiere y admira mucho”, precisó Erick Elera.

De otro lado, comentó que una de las mejores decisiones que tomó fue separarse de la madre de su hija, la actriz Analía Rodríguez.



“En aquel momento, no fue fácil decidir que debía terminar con mi relación, pero de no haberlo hecho hubiera cometido muchos errores. Es mejor decir valientemente adiós, cuando ya las cosas no funcionan, a esperar que pasen cosas peores”, indicó Erick Elera, quien este domingo estará como invitado de ‘Mi mamá cocina mejor que la tuya’, junto a la progenitora del futbolista Alberto ‘Mudo’ Rodríguez, René Valdelomar.

Finalmente, dejó abierta la posibilidad de alejarse de la actuación para enfocarse en su carrera de músico. “Estoy grabando un disco de música urbana y latin pop, que lanzaré en setiembre, y tengo planes de internacionalizar mi carrera. Amo actuar, pero sí dejaría la actuación por la música. Siempre he arriesgado y me ha ido bien”, acotó Erick Elera.