Erick Elera sorprendió al público al admitir que aprobaría que su esposa Allison Pastor fuera parte de OnlyFans, tal como lo hacen algunas figuras mediáticas en la actualidad.

En una entrevista realizada por Verónica Linares, Elera habló sobre las probabilidades que tenía Pastor de regresar a la televisión tras dejar Esto es guerra por una lesión. Elera indicó que por el momento está concentrada en sus negocios y en su trabajo como influencer.

Ante su respuesta, Linares le preguntó si apoyaría a la madre de su hijo si es que decide abrir una cuenta en OnlyFans. El actor confirmó que no tendría inconvenientes, debido a que la plataforma para adultos genera grandes ganancias monetarias.

“Si dices OnlyFans piensas que es medio porno, normal. No es que me moleste, si hay un contenido artístico y le va a caer plata, normal puede ser. No creo que ella haga algo mucho más subido de tono”, indicó el actor de ‘Al fondo hay sitio’.

Erick Elera apoya el ingreso de Allison Pastor. VIDEO: YouTube

