El actor Erick Elera comentó que ha tenido que cancelar shows debido a las protestas que existen en todo el país y pide que haya paz y diálogo.

“He tenido que cancelar algunos shows por las protestas que se están dando en el Perú, y espero que pronto haya paz para seguir creciendo como país. Al menos, desde la serie aportamos para llevar un poco de alegría al público y nos siguen respaldando”, comentó.

BRIYIT PALOMINO MANDA MENSAJE A DINA

La ‘Vampiresa de la cumbia’, Briyit Palomino, lamentó la terrible situación que está atravesando el sur del país, luego de haber ayudado a los manifestantes que la semana pasada se refugiaron en la universidad San Marcos para posteriormente participar en la denominada marcha, ‘La Toma de Lima’.

“En estos momentos me encuentro en el Cusco y el señor del taxi me cuenta que no hay combustible, que no van a poder trabajar, y los alimentos han subido de precio. Igual pasa en Puno, mi familia me dice que los alimentos están escasos. Yo soy de Puno, estoy orgullosa de mi tierra, así que rechazo esa expresión de que ‘Puno no es el Perú’, pues el Perú somos todos”, afirmó.

