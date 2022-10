Erick Elera se confesó para ‘Estás en Todas’ y habló de las diferencias de edades entre las parejas, a propósito de el romance que mantiene Joel con Dalila en AFHS, además de su relación con Allison Pastor, a quien le lleva 12 años.

“Yo creo que para el amor no hay edad, ya hoy en día la edad no es más que un número, lo importante son los sentimientos y que uno se sienta atraído por la otra persona. Yo le llevo 12 años a Allison, quién soy yo para juzgar. Creo que hay más prejuicio si el hombre es menor que la mujer, en cambio, si el hombre es mayor, normal ¿por qué?”, se preguntó el actor.

Asimismo, acotó que cuando era más joven se fijó en algunas mujeres mayores. “De adolescente te parece interesante, a quién no le ha pasado, he tenido esas cositas pero nunca he estado en una relación con una mujer mayor”, indicó.

Erick Elera también se refirió a las miradas que atrae Allison Pastor en la calle pero aseguró que no se pone ‘saltón’. “Esas épocas de chibolo ya pasaron, de estar así en toxicidades”, refirió el actor.

¿Para el amor hay edad? Actores de AFHS opinan

TE PUEDE INTERESAR

Ismael La Rosa y Susan Ochoa conducirán nuevo programa de talentos de ATV

Anahí de Cárdenas se casó con Elías Maya: Las primeras imágenes de su matrimonio

Nicola Porcella revela por qué dejó el fútbol: “No fue nada difícil”