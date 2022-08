Erick Elera se pronunció por la muerte de Diego Bertie, quien falleció tras caer del piso 14 de su departamento. El actor fue abordado por el equipo de ‘En boca de todos’ y, notablemente afectado, recordó cómo fue compartir escena con el recordado artista.

¿Cómo reaccionó Erick Elera sobre la muerte de Diego Bertie?

Bertie y Elera compartieron filmaciones hace años en producciones de América TV. En ese sentido, forjaron una buena amistad y así lo recuerda el actor que da vida a Joel en la serie ‘Al fondo hay sitio’.

“ Sí, es complicado venir a trabajar hoy, despertarme y enterarme de una noticia tan triste, ha sido duro asimilar las primeras horas de la mañana y hasta ahora. Complicado trabajar así. Diego era un gran tipo, actor, como persona fue increíble, siempre lo he admirado y admiraré. Me quedo con su nobleza, profesionalismo, amistad, con el cariño que hemos tenido ”, señaló inicialmente.

Tras ello, compartió que ambos se bromeaban cuando filmaban escenas. Además, reveló que no pud evitar llorar un poco al enternarse de la noticia.

“ La pasábamos bien, siempre muy gracioso, siempre apoyándome muchísimo. Me ponía un poco nervioso con él porque decía ‘estoy con Diego Bertie al costado’ y él me abrazaba. Un honor, siempre lo admiraba, me inspiraba a actuar. Siempre tan dispuesto a entrar a la chacota. Temprano lloré un poquito y toca sonreír un poco. Es lo que él quisiera ”, acotó.

Erick Elera recuerda con cariño a Diego Bertie

“ Un gran tipo, me quedo con sus abrazos sinceros, siempre que terminaba una escena hacía una broma. Me decía ‘¿cómo te quiere la cámara?’. Siempre las escenas salían bien. Increíble, una persona buena se haya ido ”, sentenció.

¿Cómo murió Diego Bertie?

Diego Bertie falleció producto de la caída del piso 14 de su departamento. Él fue atentido por los Bomberos y fue traslado al Hospital Casemiro Ulloa, a donde llegó cadáver.

Cabe precisar que las investigaciones ya se realizan para determinar cómo sucedió su deceso. Hasta el momento, la fiscal que sigue el caso manifestó que él se encontraba solo y no habían bebidas alcohólicas en su vivienda tras las primeras indagaciones.