Erick Elera más enamorado que nunca: "Allison es mi princesa guerrera" | ENTREVISTA

Erick Elera y su pareja Allison Pastor tienen dos años de relación, aseguran sentirse felices por el hogar que han construido y anuncian que planean casarse a inicios del próximo año.



Erick, en el pasado te hicieron fama de ‘pillín’. ¿Se podría decir que tu vida ha dado un gran giro?

Cuando he sido soltero y tuve ocasión de salir con algunas personas, lo he hecho. En algún momento (durante el tiempo que estuvo casado con Analía Rodríguez) tuve gran parte de la culpa de que las cosas no funcionen, pero por algo pasan las cosas. No estaba preparado y fue parte de la inmadurez, pero ahora me llevo muy bien con la mamá de mi hija y Allison también.



Se llevan 12 años, pero se ven como una pareja muy madura y consolidada...

E: Ella es una mujer muy madura y tenemos la misma manera de ver las cosas. No la privo de nada, ella tampoco tiene muchas amistades como yo, tenemos dos años juntos y han sido muy lindos.



A: Erick no parece de su edad, sino un chiquillo. A veces le digo ‘tienes 35 y pareces de 12’, pero él se ríe. Solo cuando reniega le digo que parece de su edad. Ahí se convierte en el ‘Grinch’ de la casa.



¿Se podría decir que con Allison ya estás ‘plantado’?

E: Las cosas se fueron dando, pero lo que más rescato de ella es que es una persona sencilla, no tiene poses de nada y no es fingida. Vivo a mil por hora y corro con ella, porque está a la par conmigo.

¿Fue complicado que surja buena ‘química’ entre Allison y tu hija Flavia?



E: Eso (buena relación con su hija) fue el 80 % que hizo que formalicemos la relación. Allison se lleva muy bien con mi hija.



A: Desde un inicio no quise forzar las cosas, pero surgió una energía y cariño entre las dos. Ahora Flavia me hace más caso a mí que a su papá.

¿Hay planes de ampliar la familia?

E: Me gustaría tener un hijo más, pero mucho más adelante. Máximo deseo tener tres hijos, porque mi pareja también tiene sus negocios y me saco el sombrero por ella, porque es una ‘mamá gallina’.



A: Me gustaría, pero más adelante porque quiero que Lucas crezca. Nos encantaría tener una mujercita, pero en unos años.



¿Existen celos como pareja?

E: Lo normal, como todos, pero no nos hacemos problemas. Ya no estoy en la ‘chibolada’ para ponerme a pelear por cosas absurdas. He aprendido a confiar en lo que soy, además, no soy tan celoso.



A: Lo normal, porque si no hay celos, no hay amor. A veces me he puesto ‘saltona’, pero me doy cuenta de que son tonterías y se me pasa.

¿Ambos son de carácter fuerte?

A: Los dos chocamos, pero no podemos estar peleados mucho tiempo. Es superhogareño, no le gusta mucho estar en fiestas y más le gusta quedarse en casa.



Erick, ¿te consideras un hombre hogareño?

E: Siempre he sido hogareño y ahora con mucha más razón. Nunca he sido juerguero, mi diversión es estar con mis hijos, salir e irnos de viaje.



A: Lo que me enamoró de él es lo buena persona y gran padre que es. Al principio no quería (estar con Erick) por cosas que se decían, tuve un poco de miedo, pero decidí conocerlo bien y me demostró todo lo contrario de lo que se hablaba. Día a día me enseña lo linda persona que es.



¿Mete las manos en la cocina?

A: Sí. Cocina rico y me ayuda bastante en la casa.



¿Padre engreidor o recto?

E: Siempre estoy atento con mis hijos, a veces soy muy renegón y trato de ser estricto, pero en ocasiones cedo y sobre todo con mi hija, la mayor, que es mujercita y me derrito por ella.



A: Erick es ‘chocho’ y engreidor al máximo. Adora a sus hijos, a Lucas le encantan los carros, al igual que a él.

¿Se podría decir que Allison es la ‘patrona’ del hogar y la mujer que te impulsa a seguir adelante?

E: No sé si ‘patrona’, porque todas las decisiones las consultamos y hacemos juntos, pero sí es mi compañera de vida.



A: Soy la que mando, él ya sabe. Mentira, ambos tomamos las decisiones en la casa, pero de vez en cuando hace lo que yo le digo (risas).

¿Habrá boda en el 2019?

E: La idea era hacerlo a fin de este año, pero por temas de trabajo no se pudo, pero a principios del 2019 se dará de todas maneras. Siempre he querido hacer algo íntimo y familiar, más que hacer una fiesta grande.



A: Hace poco empezamos a buscar local para la boda, pero decidimos pasarlo para enero o febrero del otro año. Me encanta la playa y nos está picando el ‘bichito’ de casarnos frente al mar.



En pocas palabras, ¿cómo se describirían?

E: Ella es una mujer luchadora, a mí me gustan las ‘princesas guerreras’ y ella lo es. No me gustan mucho las princesas del cuento, de que llega el príncipe y la rapta para vivir felices. Considero que, en la vida ambos están para ayudarse. Me quito el sombrero por ella.



A: Él es mi ‘príncipe guerrero’ porque siempre se las busca. No se queda quieto ni se conforma con lo que tiene. Los dos tenemos ambiciones y nos apoyamos mutuamente. Siempre vamos de la mano y eso me gusta.



Erick, ¿consideras que estás en tu mejor momento en el aspecto personal y profesional?

E: Sí. Mi pareja me da mucha estabilidad y tranquilidad. Mi diversión ahora es mi familia, pues ya tengo dos hijos... Además, feliz porque estoy lanzando mi disco y mi tema ‘Vamos pa’lante’ está sonando fuerte, lo más probable es que firme con un sello discográfico muy importante.



A: Nuestra familia está cada vez más unida y estable. Estoy muy enamorada y dichosa del hogar que tenemos.