Erick Elera se pronunció en sus redes sociales luego de la renuncia de su esposa, Allison Pastor, a “Reinas del Show” tras el tenso cruce de palabras que tuvo con Gisela Valcárcel luego de expresar su incomodidad con la producción del reality.

La participante del reality se quejó en vivo de que no se le había hecho caso al cuestionar la música con la que realizará su presentación de esta noche. Luego que la ‘Señito’ le increpara por qué no se había retirado antes, Pastor decidió ya no seguir en el programa.

Por ello, el actor, a través de sus Stories de Instagram compartió un breve mensaje en el que le mostró todo su apoyo a la madre de su hijo. “Te amo”, fueron las palabras que el también cantante le dedicó a la deportista.





Recordemos que semanas atrás, Erick Elera también mostró su disconformidad con la producción de “Reinas del Show”, debido a que Allison Pastor -según su apreciación- no tuvo las mismas facilidades que las demás participantes y hasta habló sobre un presunto favoritismo.

“Cero luces, cero escenografías, no te dejan hacer cargadas ni trucos, no quieren que te hagas peinados. Te ponen de elemento un bastón y la sigues rompiendo con un buen bailarín (...) Y sin desmerecer a nadie, por favor. No importa que sea la mejor, igualdad para todas las participantes. Paz y amor”, señaló.

