Erick Elera adelantó su matrimonio con Allison Pastor para este sábado por este motivo

El cantanteErick Elera y la modelo Allison Pastor Romero , contraerán matrimonio este sábado 31 de agosto, luego de mantener una relación de tres años que fue bendecida con la llegada del pequeño Lucas. ¡Aquí los detalles!

En una entrevista con el programa 'Estás en todas', Erick Elera confesó que tuvo que adelantar la boda que tenía programada para fines de año, por pedido de su hija mayor que vive en el extranjero.

"Los planes estaban para fin de año o a principio del otro año pero mi hija, quien ya no vive en Perú, vino de vacaciones por unos meses y me dijo papá cuándo se casan, me lo repetía una vez a la semana", contó Erick Elera.

En entrevista con Trome, en diciembre del 2018, Erick Elera y Allison Pastor comentaron que su boda iba a ser íntima. "Siempre he querido hacer algo íntimo y familiar, más que hacer una fiesta grande", dijo el intérprete.

Aquella vez, la modelo se desvivió en elogios para el padre de hijo. "Él es mi ‘príncipe guerrero’ porque siempre se las busca. No se queda quieto ni se conforma con lo que tiene. Los dos tenemos ambiciones y nos apoyamos mutuamente. Siempre vamos de la mano y eso me gusta", precisó.