Erick Elera sobre su matrimonio con Allison Pastor: "Yo siempre quiero hacer las cosas bien"

Tras tres años de romance, Erick Elera contrajo matrimonio civil con Allison Pastor, madre de su último hijo, el último sábado por la noche en Chorrillos, en una reunión íntima con sus amistades más cercanas.



“La convivencia nos ayudó bastante a conocernos, a saber qué es lo mejor y lo peor de cada uno, y por eso hemos decidido estar juntos y dar el siguiente paso”, dijo la feliz novia poco antes de darle el ‘sí’ al actor y cantante.



“La decisión ya estaba tomada, el matrimonio de todas maneras se iba a dar a fin o a principios del año que viene, pero todo se adelantó por mi hija (Flavia), queríamos que ella esté presente, ella no vive acá en Perú y ya se va el martes”, precisó Erick Elera.



¿Fue una decisión complicada? Recordemos que tuviste un matrimonio anterior...

Yo siempre quiero hacer las cosas bien, no tiene nada que ver lo que haya pasado antes, esta es otra historia. Ahora es alegría, todo está muy bonito y claro.



¿Dónde será la ‘luna de miel’?

Lamentablemente, de forma inmediata no se puede por el trabajo, pero pronto tenemos que viajar. Igual nosotros hemos viajado bastante.



¿Hubo la clásica despedida de soltero?

Sí, pero me la dio Allison. Fue el último ‘chiquitingo’ de solteros, de enamorados, de novios. En adelante, ya serán los de casados.



¿Qué tal te llevas con los suegros?

Mis suegros siempre han sido buena onda y buena vibra conmigo. Son jóvenes, son como unos amigos para mí, son de las personas que no se meten en nada.



ARMÓ EL TONO

Allison lució espectacular en un vestido blanco de encaje, con una larga abertura en la pierna, de la diseñadora Maritza Mendoza.



Los recién casados, después del clásico ‘Danubio Azul’, bailaron ‘Un mundo ideal’, interpretado por Ricardo Montaner y Michelle. Luego llegó un grupo de mariachis para interpretar algunos temas.



Además, el actor hizo gala de toda su picardía al hacerle un sexy baile a su esposa.



Y cuando la fiesta estaba en todo a su apogeo, Erick agarró el micrófono para dedicarle la canción ‘Amor’ y con su amigo Guillermo Cubas -con quien integró la orquesta juvenil ‘La Joven Sensación’- recordaron viejos tiempos al ritmo del ‘Tic tic tac’.



Erick Elera y Allison pastor se casaron: así fue la celebración de su mágica boda

