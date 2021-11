Erick Elera: “Tengo que reconocer que sí confundí la sal con el azúcar”

Este domingo 28 de noviembre a las 7 de la noche, Allison Pastor y Erick Elera se enfrentan en un duelo de sabor a Andrés “Cóndor” Mendoza y su pareja Leyla Tarrillo. Desde el inicio, Erick se mostró nervioso: “Me paro en la cocina y me viene un playback de las veces anteriores que he estado en el programa y me da miedo que me vuelvan a volar los tallarines”. Ante esto, la conductora del espacio, Ethel Pozo, les dijo: “Yo te tengo fé en la cocina, sé que has mejorado”.

¿Sabes cocinar? “Bien, no soy un experto, pero me defiendo, de vez en cuando preparo caja china y arroz chaufa en la casa. A Allison la consiento con la comida, cocinándole algunos platos. Yo aprendí hace muchos años, mi mamá me enseñó”. ¿Y qué tal tu experiencia en esta oportunidad? “Bien, la pasamos muy bien, solo que confundí el azúcar con la sal. Tengo que reconocer que sí confundí la sal con el azúcar”.

Por su parte, Allison comentó: “Cuando ha venido conmigo siempre ha ganado, así que en esta oportunidad no será la excepción… Y nos ha tocado un plato que Erick prepara en casa, nuestro ingrediente secreto es que nuestro plato está hecho con amor”. Ante esto, Ethel preguntó: “¿Tú comes platos sazonados?, porque eres regia y cuidas tu alimentación”. Allison respondió: “Claro, los fines de semana, de lunes a viernes me cuido con mi alimentación, y ya sábado y domingo rompo la dieta y como hamburguesas, pizzas...”.

Erick y Allison recibieron una gran sorpresa en Mi mamá cocina

A través de un video se mostraron los mejores momentos de la boda de la pareja. Erick comentó: “Hicimos una reunión pequeña, nos casamos un poquito apurados porque mi hija se iba a ir a los Estados Unidos. Mi hija tenía planeado su viaje para septiembre y nosotros pensábamos casarnos en febrero del 2020, pero como mi hija estaba en Lima, adelantamos todo para que ella esté presente. Ella no me iba a perdonar si me casaba sin ella, ya que era mi hija la que quería que nos casemos”.

A lo que Allison comentó: “Menos mal nos casamos antes, porque luego vino la pandemia y ya no nos íbamos a poder casar en febrero”.