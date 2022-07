Erick Elera no oculta la satisfacción de volver a encarnar a Joel en la novena temporada de “Al fondo hay sitio”, teleserie que a dos semanas de su lanzamiento se ha convertido en el programa más visto de la televisión local. El actor considera como un regalo retomar un personaje que prácticamente le cambió la vida.

“La serie y Joel me han dado muchísimo, me han ayudado en todo sentido, no solamente a crecer actoralmente, por eso, cuando me dijeron que la serie volvía fue una noticia que me llenó de felicidad”, cuenta Elera, quien tiene una opinión definida sobre los actores que decidieron no participar de esta nueva entrega.

“Se extraña a los personas, más que a los personajes, a los actores que no están y que son compañeros de tantos años, pero también respeto las decisiones de cada quien. Algunos no han podido estar en esta nueva temporada, quizás otros no han querido, y otros todavía esperan para volver a ingresar. El sueño de muchos de nosotros es que al terminar la serie, en algún momento, nos juntemos todos los que hemos estado desde el inicio”.

CRECIMIENTO PERSONAL

Elera considera que se encuentra en una etapa interesante de su carrera en la que sigue aprendiendo. “Siempre estoy tratando de saber más, tengo la alegría y la dicha de poder mantenerme en el medio y estoy muy agradecido con el público que me recibe de la mejor manera. Me siento estable y no solamente en el trabajo, también en el lado familiar, siento que estoy en un momento de mi vida bastante equilibrado, mi esposa y mis hijos ahora pueden disfrutar de alguna manera de esa etapa de Al fondo hay sitio”.

Eres uno de los pocos de la farándula que no se ha involucrado en escándalos de índole personal...

Trato de cuidar mucho mi vida privada y no desde ahora, siempre he sido así, no es que sea una persona que se muestre de una manera y sea otra, a mí siempre me ha gustado andar pegado a mi familia, he mantenido ese ejemplo de mis padres; para mi la familia siempre va a ser lo más importante.

El popular Joel Gonzales afirma que es prematuro saber cuánto durará este regreso de “Al fondo hay sitio”. “Tenemos un contrato por cierto tiempo, pero de ahí a más adelante, no se sabe, quizás no sean ocho años. Ahorita lo que estamos haciendo es disfrutar al máximo y no se trata solo de alegrarnos nosotros, sino de alegrar a la gente el mayor tiempo posible”.

TE PUEDE INTERESAR