Erick Elera (36) y Allison Pastor (24) llevan pocas semanas como esposos, pero algunos años conviviendo. Señalan que su relación marcha bien, discuten poco y se amistan rápido. Ella resalta que todos los días él le dice que la ama y actor asegura que es una mujer madura para su edad.

¿Hay grandes cambios en sus vidas, al pasar de la convivencia al matrimonio?

ERICK: Sí. En nuestro caso, creo que fue una decisión acertada, es cierto que ya estábamos juntos y teníamos a Lucas (el hijo de ambos), pero ahora existe más compromiso de hacer bien las cosas.

ALLISON: Creo que si primero nos casábamos y luego convivíamos, de hecho que estaríamos divorciados, ja, ja, ja.

En la convivencia, y más aún en un matrimonio, es natural que aparezcan las discusiones...

A: Las peleas fueron al principio, cuando recién empezamos a convivir, cada uno tenía que acostumbrarse al otro, allí uno se da cuenta del carácter de la otra persona.

E: Yo he aprendido que es mucho mejor ser paciente, a veces hay que callar porque uno puede decir cosas sin pensar o puede actuar de una manera equivocada por la calentura de una discusión.

¿Te refieres a las faltas de respeto?

E: Al menos, yo sé que no hay que faltarse el respeto y tratar de llevar las cosas de manera pacífica. Uno tiene que dar su brazo a torcer, ella o yo, pero creo que con el tiempo se va aprendiendo, esa es la clave.

A: Cuando me molesto con él digo cosas que no puedo contar, ja, ja, ja.

¿Quién cede primero?

A: Aunque no creas, Erick también tiene su carácter, a veces soy yo la que se tiene que acercar y decirle ‘ya, mi amor’. Otras veces se hace el duro, el digno con su ego.

E: Por la experiencia y la edad trato de ceder, pero ella es muy inteligente y cuando se da cuenta de que algo ha hecho mal o que ha dicho algo que tal vez no quiso decir, reacciona y lo corrige.

A: Si discutimos, el mismo día arreglamos. A las horas ya estamos con abrazos y besitos. Yo no puedo estar peleada con él.

¿Ha habido momentos difíciles en la relación?

E: Son contadas esas veces en las que piensas ‘patear el tablero’. Supongo que ella también lo debe haber pensado en su momento. Todas las personas somos un mundo, si estás buscando alguien con quien no discutir, diría que esa persona no existe.

Erick, ¿después del matrimonio has dejado de tener los típicos detalles del cortejo?

E: Ella te lo puede decir, no creo que haya cambiado eso, sino al contrario. Tenemos una relación muy jovial, todo el día estamos riendo, como cuando se está de enamoraditos.

A: Él tiene cosas bonitas, por ejemplo, todos los días me dice que me ama, no hay un día que no lo haga. Eso es lo bonito de nuestra relación, que estamos como al principio.

¿Detallista?

E: Los días especiales, como los cumpleaños, sinceramente para mí son como cualquier día, porque nosotros nos damos esos detalles sin necesidad de que sea un día especial. Otra cosa que hemos hecho costumbre es viajar, para mí no hay nada más bonito que viajar con tu familia.

Con 12 años de diferencia entre ustedes, ¿no ha sido complicado consolidar su relación?

E: ‘Ali’ es una persona bastante madura, tengo sobrinas de su edad y yo no estaría con ellas porque andan pensando en otras cosas. Personalmente, me gusta mucho cómo ve la vida, yo voy a un ritmo rápido y agitado; vivo al máximo siempre, pensando de manera positiva, y ella va de la mano conmigo en ese sentido.

Entonces, resaltas la madurez de Allison...

E: Creo que hay una admiración mutua, ella tiene 24 años pero siempre ha sido muy disciplinada para muchas cosas. No me siento mucho mayor que ella.

En algún momento Allison dijo que eras un papá chocho...

E: A mí también me agradó la química que hubo desde un principio entre mi hijita y ‘Ali’.

A: Yo sabía desde un inicio que él tenía una hijita y que debía ser así. A mí me gustan mucho los niños y rápidamente congeniamos muy bien.

Allison, ¿cómo es tu relación con Flavia (la primera hija de Erick)?

A: Ella me cuenta cosas que a su papá no le cuenta, sabe que yo soy su amiga y puede confiar en mí.

La diversión ahora es estar con la familia...

E: Si quiero ir al cine, voy con mi esposa, salimos juntos. Pero algunos amigos no están pasando por la misma etapa, no son padres o no están casados, tal vez no tienen una pareja estable, pero cuando lleguen a esa etapa se van a dar cuenta de que la vida cambia.

Erick, ¿qué te dicen los amigos?

E: Son pocos los amigos de confianza y a veces hay otros amigos que te pueden fregar de ‘pisado’, pero ellos no entienden que no se trata de que a mí me prohíban cosas o no quieran que las haga, sino que después de un día de chamba, mi deseo es llegar a mi casa, estar con mi hijo y con mi familia.

En estos días se viene hablando mucho de infidelidades y perdón, ¿qué opinan?

E: Cada pareja vive su mundo y toman sus decisiones, cada quien vive su felicidad de la manera que cree. Si la gente está capacitada para seguir adelante, es una decisión muy personal. Si tú vas a estar bien, nadie te tiene por qué juzgar.

A: Yo estoy segura de él, confío en él. Cada pareja es un mundo y no sabemos qué cosas habrán pasado las otras parejas.

¿Una infidelidad se perdona?

E: A mí me han pasado tantas cosas, creo que hay que estar en ese momento, y solo ahí se sabe si se perdona o no. Mucha gente puede decir ‘no, eso no se perdona’, pero cuando te toca, recién en esa situación tendrás la respuesta.

A: Él ya sabe que tiene que portarse bien, está bien advertido, ja, ja, ja.

¿Se revisan el celular?

E: No, yo hace mucho que no hago ese tipo de cosas. Ella conoce la clave de mi celular, contesta mi teléfono, ahora si ella revisa, no lo sé, pero no me hemos tenido ningún problema con ese tema.

Allison, ¿Erick es celoso contigo?

A: No es de los celosos que te prohíbe cómo vestirte. Si fuera así, no estaría con él.

Tuvieron una ‘luna de miel’ en Cancún con su hijo...

E: Ahora que termine la serie ‘De vuelta al barrio’, tenemos programado un viajecito solo para nosotros, porque ya nos toca. Estamos yendo un lugar donde ninguno de los dos ha ido.

Erick, lanzaste con Cedric Vidal el tema ‘Pásame esa cerveza’, ¿se viene una nueva colaboración entre ustedes?

E: Estamos por lanzar una nueva canción juntos, que se llama ‘Me quedé contigo’, hemos grabado también el videoclip. Quisiera darle más fuerza a la música, pero a veces el tiempo en la parte actoral me limita un poco.

¿Vas a continuar en ‘De vuelta al barrio’?

E: Honestamente, no sé si voy a seguir, aún no hemos conversado. Lo que pasa es que son bastante tediosos los horarios de las grabaciones y la distancia. Yo quiero un poco más de tiempo, porque creo que estoy trabajando más de lo que se acordó al principio.

¿Sientes que tu carrera actoral eclipsa tu carrera musical?

E: Es verdad. Mi personaje de ‘Joel’, en ‘Al fondo hay sitio’, ha sido un bendición y a la vez una maldición, porque no permite que la gente vea con seriedad los temas musicales que yo hago. Ha sido un arma de doble filo. Soy consciente de que en la música lucho contra eso.