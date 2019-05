Erick Osores acusó a Verónica Linares de no auxiliarlo tras terrible caída en el set de Canal N y ella lo enfrenta

¡No olvida! Erick Osores protagonizó tremenda caída en el set de Canal N frente a sus colegas Mávila Huertas y Verónica Linares, quien estaba grabando en ese preciso instante y registró todo el video en sus redes sociales.

Cuando Federico Salazar y Verónica Linares le dieron la bienvenida este miércoles para que conduzca el bloque de Deportes en reemplazo de Óscar del Portal, el periodista le consultó a Erick Osores cómo se encontraba.

"Muy bien muy bien. Pero yo conozco a otros que han dejado a la gente tirada y no han hecho nada", dijo el conductor deportivo. Ante esto, Verónica Linares sabía que se refería a ella, pues fue quien grabó el video de su caída hasta el final.

Erick Osores sufrió estrepitosa caída en set de Canal N.

"Un ratito, un ratito, un ratito. Espero que lo que estés diciendo es una broma", lo interrumpió Verónica Linares. Ante esto, Erick Osores respondió: "No, no es una broma". Eso llevó a que la periodista le respondiera.

"No me vas a mí a venir a acusar, no me vas a acusar de no haberte socorrido. Es un lío entre los dos y las redes sociales nada más que ahorita lo solucionamos", declaró Verónica Linares.