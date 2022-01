El periodista deportivo Erick Osores le confesó a su compañera Verónica Linares que cuando se conocieron, en 1999 en canal A, se moría por ella.

”Yo me acuerdo de ti, la imagen que tengo de ti... sí me gustabas, lo voy a decir públicamente, es verdad”, afirmó Osores en el episodio número 14 del canal de YouTube de Verónica Linares: La Linares.

Esta confesión arrancó las carcajadas de la conductora de ‘Primera edición’. Incluso, Erick describió la primera vez que se vieron.

“Tú venías del canal 7. Yo empecé a hacer televisión prácticamente en canal A y venías toda despeinada, ‘guerreraza’ ella, recontrasudada. Me acuerdo que venías de chambear, de hacer comisión con tu micrófono, tu cuadernito, y tenías una polera marrón, me acuerdo”, señaló.

Verónica le preguntó si en algún momento ‘me tiraste letra’. ”No, nada, tranquilo’, respondió Osores, pero sí aseguró que era su fan.

”Claro (que era su fan), recuerdo que el cabello te caía en la cara, soplabas y se te iba para atrás. La imagen que tengo de ti es de una periodista aguerrida, achorada”, indicó.

”Hasta ahora soy así, lo que pasa es que la gente no me conoce mucho. No es eso, sino que en la tele hay que guardar ciertas formalidades a pesar de los informales que podemos ser, hay que buscar ciertos límites”, respondió Verónica.

LA SALIDA DE GONZALO NÚÑEZ DEL 4

De otro lado, Verónica aclaró que Gonzalo Núñez no se fue del canal por su culpa . “Fue una mujer que lo botó, pero no fui yo” y Erick añadió que él no lo ‘serruchó’, pero se volverán a juntar para hacer un programa en redes.

”Qué miedo, no sé qué voy a hacer con ese loco porque yo siempre estoy a la defensiva, no sé por dónde va a salir, pero es un crack... Mi mérito en ‘Fútbol en América’ siempre fue ser la ‘nana’ de Gonzalo, él disparaba para todas partes y yo tapaba un hueco, tapaba otro”, finalizó.