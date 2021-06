Erick Osores alegró a sus seguidores al retornar a América TV tras vencer al COVID-19. Sin embargo, esta felicidad se vio opacada luego que en medio de sus exámenes médicos, al periodista deportivo le detectaron una enfermedad.

En conversación con este medio, el conductor de “América Deportes” reveló que actualmente se encuentra estable y que el coronavirus no le dejó secuelas.

“La verdad que el COVID-19 no me ha dejado mayores secuelas, aparentemente. A veces me cuesta un poquito respirar, pero eso siempre me ha pasado porque tengo un problema nasal, pero en general me siento bastante bien”, contó.

“Al comienzo pierdes un poco de confianza, pero creo que con el pasar de los días me voy a recuperar. Aprovecho una vez más para agradecerle a la gente de la Villa Panamericana de Essalud que me ha tratado espectacular. Me dieron tranquilidad y confianza”, añadió.

Osores confesó que tras la Eurocopa y la Copa América 2021, cuyos partidos serán transmitidos por América TV, él se tomará un merecido descanso para ocuparse de su salud y que posiblemente se someta a una operación.

“Siento que me recuperé justo a tiempo para asumir la responsabilidad del Perú vs. Ecuador y ahora la Eurocopa. Ya en julio será otra la historia porque tengo que hacerme algunos chequeos de salud y que resolveré, pero por el momento puedo hacer mi trabajo hasta un tiempo determinado y después necesito una pequeña pausa”, explicó el comentarista.

“En julio tengo que resolver algunas pruebas médicas que a partir del COVID-19 me detectaron... Entonces voy a tener que someterme a una operación, pero todavía está por verse. Estoy viendo cómo voy hacer”, concluyó.

