¡LO MULTIPLICA POR CERO! Rodrigo González se refirió a la polémica que vive Erick Osores luego de lanzar desatinados comentarios a uno de sus seguidores en una transmisión en vivo por depositarle la suma de 3 dólares. El conductor de Amor y Fuego afirmó que él no pagaría por un saludo suyo.

“Yo no pagaría ni un mango por el saludo de Erick Osores (...) Me da tres hectáreas de pepino y seis de pimiento de que me salude Erick Osores”, expresó.

El popular ‘Peluchín’ tildó de “disparates” los dichos del comentarista deportivo; no obstante, reconoció que cada persona tiene una forma para comunicarse con sus seguidores.

“Quizá tiene códigos con sus amigos para hablarse así, pero tienes que darte cuenta que no puedes hablar así, porque puedes herir susceptibilidades”, manifestó.

¿Qué pasó con Erick Osores y por qué es criticado?

En una transmisión en vivo, Erick Osores tildó de “limpia water” a uno de sus seguidores del extranjero.

“Si vas a joder** por lo menos manda plata. Yo sé que tú limpias ‘waters’ allá (en Estados Unidos) y yo respeto tu trabajo de limpia ‘waters’, pero no mandes 3 dólares, soy Erick Osores pues hermano”, dijo.

