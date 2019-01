Erick Sabater acepta que él dio el primer golpe a Coto Hernández y revela que su examigo pidió conciliación tras pelea

Erick Sabater se va con todo. Después de protagonizar una pelea callejera con Coto Hernández, el dominicano contó que continuará con su denuncia contra su examigo y que pronto brindará una conferencia de prensa para aclarar todo el tema legal.

Pero eso no es todo. Durante la presentación de un concierto y en un en vivo de Trome, Erick Sabater contó que después de que ambos se entablaran denuncias por agresión, fue Coto Hernández- vía su abogado- quien lo buscó para llegar a una conciliación.

Sin embargo, Erick Sabater no aceptó la llamada y manifestó que continuará hasta las últimas consecuencias con la denuncia en su contra. Además, aceptó que sí fue él quien dio el primer golpe contra Coto Hernández cuando lo vio en la calle.

Según Erick Sabater, Coto Hernández se apareció donde tenía cuadrado su carro. Al verlo, el ex de Michelle Soifer se quitó los lentes y las cosas que tenía en la mano para prepararse a la confrontación.

De acuerdo a su testimonio, Coto Hernández hizo el ademán de meterle un puñetazo y él se anticipó y lo golpeó por el cuello. Es en ese momento que el costarricense le devolvió el golpe en la cara y lo hizo sangrar.

"Yo di el primero, porque fueron a buscarme y a seguirme y en el momento que él se mete de frente conmigo y me amaga y yo le doy y él me da. No hay que hablar de quién da primero, sino que él fue a buscarme a mi centro de trabajo y me fueron a enfrentar de una manera agresiva", declaró Erick Sabater.