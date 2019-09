Erick Sabater afirma: ‘Lo que mal empieza, mal acaba’

Erick Sabater aseguró que las declaraciones de Kevin Blow, quien afirmó que estuvo con Michelle Soifer mientras ella tenía una relación con él, no le sorprenden y que lo que empieza mal no tiene un buen final.

“No me sorprende lo que dijo, hace tiempo se escucharon esos comentarios y él siempre lo negó, pero la verdad sale a la luz. Eso pasó hace 3 años, es parte de mi pasado, y no me afecta. Sin embargo, lo que mal empieza, mal acaba. Es muy lamentable todo esto, Michelle cometió muchos errores y esa persona le hizo mucho daño”, agregó Sabater.

DESMIENTE A KEVIN



A su vez, Chris Soifer desmintió a Blow y aseguró que su hermana no le fue infiel (a Sabater) y lo demandará.

“Es mentira lo que dijo (que también estuvo con un bailarín cuando vivía con Blow), Michelle está tranquila, pero no se quedará de brazos cruzados, ahora (Kevin) tendrá que hacerse responsable de las cosas que habló”, sostuvo Soifer.

¿Consideras que Kevin es un cobarde?

Por supuesto. No me sorprendería que se siente en ‘El valor de la verdad’. Quizá está buscando que mi hermana esté triste, pero no es así. Michelle por fin está viviendo y disfrutando su vida. Rehaciendo su carrera, sin ninguna carga.

Por otro lado, el ‘Zorro Zupe’ aseguró que Jefferson Farfán nunca se reunió con Michelle Soifer en Larcomar, como dio a entender Blow.

“Sé que jamás se reuniría con alguien en un centro comercial, sea cual sea el tema. Esa comida nunca se dio, sino yo lo sabría”, aseguró Ricardo Zúñiga. (E.C/L.G/D.B)