Delincuentes en moto encañonan y asaltan a Erick Sabater en conocido supermercado de Barranco

La inseguridad ciudadana ataca a todos por igual. Esta vez fue el turno de Erick Sabater, quien fue asaltado el último miércoles por la tarde en Barranco. El ex de Michelle Soifer estuvo recientemente involucrado en una bochornosa pelea callejera con su examigo Coto Hernández.

Erick Sabater brindó unas declaraciones a RPP Noticias revelando que acababa de ser víctima de la delincuencia. El hecho ocurrió en el Plaza Vea de Cortijo, en Barranco. Según el dominicano, una moto con dos pasajeros se le acercó en la zona de parqueo y uno de los sujetos lo apuntó con una pistola en el pecho.

"Me pusieron una pistola en el pecho, me arrancaron mi cadena, me amenazaron y se dieron a la fuga sin ningún tipo de problemas. Nadie pudo detectar ni ver nada. El de seguridad tampoco. Nadie pudo responderme", dijo Erick Sabater.

Según su testimonio, acudió a la policía por el asalto y ha solicitado el visionado de las cámaras de seguridad para que los agentes del orden tengan más datos de los delincuentes. Pero eso no es todo. Erick Sabater informó que la cadena está valorizada al menos en 3 mil 500 dólares.

Además, contó que el programa 'Válgame Dios' estaba siguiéndolo para grabarlo con su presunta novia y que ellos también tienen imágenes del asalto. Erick Sabater agradeció que no le dispararon durante el robo.