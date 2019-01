Erick Sabater denunció a Coto Hernández por agresión tras pelea en la calle 

Puñetes, patadas y sangre. Los modelos Erick Sabater y ‘Coto’ Hernández protagonizaron una lamentable pelea callejera en los exteriores de Latina, en el distrito de Jesús María, ante la vista de decenas de transeúntes.



La chispa se encendió minutos antes, en el programa ‘Válgame Dios’, cuando Erick Sabater insinuó que los coqueteos de ‘Coto’ Hernández y Yahaira Plasencia eran ‘armani’. “¿Tú sabes cuál es la intención de ‘Coto’ con Yahaira? Yo tengo entendido que ‘Coto’ hace tiempo estaba viendo ese tema, no la conocía, pero tenía esa intención. No es la primera vez que busca armar un ampay”, expresó el ex de Michelle Soifer.



Inmediatamente, ‘Coto’ Hernández se comunicó con el programa y calificó de ‘payaso’ a Erick Sabater.



“Por favor, díganle a ese payaso que deje de estar hablando tantas estupideces. Que conecte la lengua con el cerebro. Que de mí no hable, él no existe en mi vida. Si me buscas, me encontrarás”, advirtió el costarricense.



Minutos después, ‘Coto’ Hernández apareció en los exteriores de Latina y encaró a Erick Sabater.



En las imágenes que circulan en redes sociales se ve a Erick Sabater iniciando la gresca, aprovechando que ‘Coto’ Hernández es sujetado por un amigo. El dominicano le encaja un puñete en el rostro a Hernández, quien responde con dos golpes que tumban a Erick.



Luego, en una toma más cerrada, se observa a Erick Sabater sangrando, al parecer un golpe le hizo una herida entre las cejas.



“Yo estaba subiendo a mi taxi y veo a Erick y ‘Coto’ peleándose. Habrá durado entre 10 o 15 minutos. Quien llevó la peor parte fue Sabater, a él lo vi sangrando. Si no me metía se mataban”, expresó el belga Greg Michel.



Después, Erick Sabater se dirigió a una clínica cercana y, posteriormente, a la comisaría de Jesús María para denunciar a su examigo por agresión.



En tanto, ‘Coto’ Hernández -mediante su Instagram- dijo que él solo se defendió.



“Debido a lo que dijo el señor en el programa de televisión, obviamente fui a buscarlo para reclamarle. Yo iba a hablar, pero él me metió un golpe. Yo reaccioné después. Solo me defendí”, expresó.

Erick Sabater y Coto Hernández se agarran a golpes