Erick Sabater destruye a Bruno Agostini con íntimas revelaciones y el español le responde así [VIDEOS]

¡Se dijeron de todo! Erick Sabater y Bruno Agostini protagonizaron un tensa discusión en vivo durante el programa 'Amor de Verano'. El problema empezó por una comparación entre los shows nocturnos que ambos presentan, pero luego todo se salió de control.

El programa de Tilsa Lozano emitió un informe en el que comparan a 'Los reyes de la noche' de Erick Sabater y 'Los Agostini' del combatiente español. Ambos defendieron sus posturas pero el dominicano hizo revelaciones íntimas de su excompañero.

Erick Sabater indicó que fue la primera persona que ayudó a Bruno Agostini en Perú. Además, indicó que el español 'tiene un problema de inferioridad. "Cuando voy a una discoteca yo estoy en los box, adelante, tú estás atrás con tu botella de agua", agregó.

Erick Sabater destruye a Bruno Agostini

Conforme pasaron los minutos, Erick Sabater reveló secretos del Bruno Agostini, a quién tildó de ser una persona sin carisma. Además reveló que el español 'armó' un ampay con Paula Manzanal.

"Yo no boto a mis mejores amigos a la calle. Tu no bailas no eres una persona carismática. El publico no te quiere por ser espontaneo. Quedaste como un patán por hablar de mujeres. Tu armas ampays. Tengo toda la información", agregó Sabater.

"Más que hipócrita es una persona con carencias y vacía", atinó a defenderse Bruno Agostini. Mira el video de la discusión en vivo en 'Amor de verano'.