Erick Sabater duda de robo del celular de Kevin Blow y de la supuesta extorsión con sus fotos íntimas

Erick Sabater puso en tela de juicio el robo que sufrió Kevin Blow, en Surquillo, donde iba a encontrarse con un hombre que le vendería un auto. La actual pareja de Michelle Soifer denunció también que lo extorsionaron con difundir imágenes íntimas de su celular.



“Yo solo resalté que era lamentable que un personaje o cualquiera que vive en el Perú pase por una situación así y más cuando es un robo con arma de fuego, que te den un cachazo en la cabeza para despojarte de tu celular, cadena de oro y de 30 mil soles. Incluso, mucha gente lo cuestionó en redes sociales, decían que les parecía raro que una persona llevara esa cantidad de dinero para comprar un vehículo en un lugar que no conocía y con un extraño, porque creo que solo hablaron por el teléfono y nunca llegó a la hora. Es sospechoso, verdaderamente son cosas que no encajan”, dijo Erick Sabater.



“Andar en la calle con efectivo no es bueno, alertas a los extorsionadores. También es un poquito extraño que un celular de alta tecnología como un Iphone, que no es fácil de desbloquear, puedan entrar para acceder a tu información personal, fotos y videos. No soy quién para juzgar ni para dudar, pero solo ellos (Kevin y Michelle) saben lo que sucedió”, indicó.



Erick Sabater también contó que quisieron extorsionarlo.



“Eso es bien delicado, también lo han intentado conmigo, pero en redes sociales (Facebook) me dijeron que me tenían marcado”, precisó.



Finalmente, indicó que no vio la participación de Kevin Blow en ‘El artista del año’ y que si el jurado respaldó su actuación, no iba a cuestionarla.

