Erick Sabater: "Fabio Agostini se preocupa más por sus proteínas que por su cerebro" [VIDEO]

“¿Arrugar yo? Jamás. No saben con quién se están metiendo. Fabio mandó un audio (a ‘Espectáculos’) diciéndome mentiroso, payaso, que había ‘arrugado’ ante su hermano (Bruno) y que me iba a pegar. Te digo Fabio, si tú me pones un dedo encima o me pasa algo automáticamente tendrás que irte del país, porque serías un mal ejemplo”, afirmó Erick Sabater en la firma de autógrafos de ‘MB Lens’.



Pero también lo insultaste...

Le dije ‘piernitas de pollo’, porque todos saben que Fabio tiene un cuerpo espectacular. Es más, se preocupa más por sus proteínas que por su cerebro. (M.Casas)

