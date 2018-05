Erick Sabater a Kevin Blow tras su amenaza de darle una paliza: ‘Si algo me sucede, te responsabilizo a ti’

Erick Sabater respondió con todo a Kevin Blow, quien en declaraciones a un diario local dijo que le daría una paliza para que deje de hablar de su pareja Michelle Soifer, en medio de la demanda que ella le entabló por difamación agraviada.



“Si quieres agredirme físicamente, no hay ningún problema pero te recuerdo que legalmente tengo todo el derecho de interponer una denuncia donde advierto a las autoridades que si a mí me sucede algo (…) te responsabilizo a ti, Kevin Blow”, dijo Erick Sabater a Radio Capital.

En principio, Erick Sabater explicó que el problema era con Kevin Blow pero este último “ahora se está lavando las manos diciendo que el problema es con Michelle Soifer”, aprovechando para convertir el tema en uno de “hombre contra mujer”.



“ Voy a esperar que me llegue mi carta notarial, como un buen ciudadano, y después que me llegue mi carta notarial o mi denuncia, mis abogados van a analizar el caso y ellos van a tomar la decisión cómo vamos a hacer legalmente todo”, añadió el dominicano.

Erick Sabater le responde fuerte a Kevin Blow. (Fuente: Radio Capital)

Si bien evitó hablar de Michelle Soifer, Erick Sabater sí le dejó un mensaje a su compatriota de que tendrá que “hacerse responsable de todas las palabras que utilizó” y “va a tener que probar lo que ha dicho”.



En ese sentido, Erick Sabater invitó a Michelle Soifer a retroceder en sus intenciones de demandarlo porque sino lo obligarán a hacer públicas “muchas cosas muy delicadas de ella y de su familia porque yo me voy a tener que defender”.

“Lamentablemente yo no quiero mancharle la imagen más de lo que ya la tiene. Más claro que el agua. Es lo mejor (conversar) y como repito: no estoy hablando de una mujer, estoy defendiéndome de un ataque que me están haciendo o una acusación”, recalcó el dominicano.

