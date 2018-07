Erick Sabater a Kevin Blow: "Solo lo han convocado para rellenar 'El artista del año'" | ENTREVISTA

Erick Sabater no tardó en responderle a Kevin Blow, quien lo calificó de ‘idiota’, por poner en tela de juicio el asalto que sufrió.



“Jamás puse en duda nada, pero si ellos (Michelle y Kevin) lo entendieron así o distorsionaron el mensaje, les pido disculpas”, expresó Erick Sabater.



Kevin Bloe te calificó de idiota tras poner en duda que llevaba 30 mil soles durante el robo que sufrió...

Es lamentable, porque en ningún momento le he faltado el respeto, pero eso pasa por el hambre de tener televisión o querer figurar; sin embargo, no es motivo para que hable así, no voy a caer en su juego.



Dijo que solo buscas colgarte de su popularidad...

Si él entiende eso es porque le afectó el ‘cachazo’ que le dieron en la frente. Solo lo han convocado para rellenar un programa (‘El artista del año’), pero yo no necesito faltarle el respeto a nadie para salir en televisión.



¿Qué le aconsejarías?

Que pueda recuperar su celular y que se haga ver, porque le está fallando el cerebro. Él fue el que lo insinuó (que tenía fotos íntimas en el celular que le robaron), sino nadie hubiera sabido de eso, pero es lo que vende. Hay personas que no tienen escrúpulos y utilizan esas cosas porque no tienen nada que contar en televisión.

