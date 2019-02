Erick Sabater y Lady Guillén discutieron en vivo y el dominicano cortó la entrevista

Lady Guillén discutió con Erick Sabater después que la conductora de 'Tengo algo que decirte' indicara que ni él ni Coto Hernández "son ejemplo para estar en televisión" tras la pelea callejera que protagonizaron.

Ante esto, Erick Sabater contestó que Lady Guillén "no es quién" para determinar si deben estar en la televisión o no.



Después de estas declaraciones, ambos se comunicaron en el programa de Lady Guillén, aunque en un principio estuvieron calmados, posteriormente, discutieron llegando al punto que Erick Sabater cortó la entrevista.



"Quiero que entiendas cómo me siento después de haberte escuchado en una posición desafiante. No me pareció ni me gustó que digas 'quién es ella', sentí que no era nadie", dijo Lady Guillén a Erick Sabater, quien sostuvo que no era "la forma correcta" y se "estaba aprovechando" de la pelea callejera con Coto Hernández.



Lady Guillén mostró un comentario de Erick Sabater que mencionaba a la familia de la conductora: "Si van a su canal y la agreden tanto a ella como a su familia, así como su dignidad como mujer, ¿qué haría?", mencionó el ex participante de Esto es Guerra.



"Es una cosa venir a decirme por qué hablas de mi persona, pero otra cosa es que incluyes a mi familia mientras yo jamás he incluido a la tuya en mi comentario", respondió Lady Guillén.



Erick Sabater dijo que Lady Guillén lo estaba agrediendo y que era un "abuso": "No quiero tener problemas contigo, no quieras agredirme porque yo no lo estoy haciendo, no quieras tener esta intención", agregó la ex pareja de Michelle Soifer.



Erick Sabater también pidió a Lady Guillén que le pida disculpas como él lo hizo, sin embargo, la conductora de 'Tengo algo que decirte' se negó a hacerlo porque se estaba metiendo "con mi familia".



Poco a poco la conversación subía su tono entre Lady Guillén y Erick Sabater hasta que el dominicano dejó el micrófono de lado y cortó la entrevista.



A Lady Guillén no le importó la reacción de Erick Sabater, mencionando: "Sigue con tu show, Erick".