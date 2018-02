Erick Sabater le hace esta advertencia a Michelle Soifer [FOTOS]

Se cansó. Erick Sabater arremetió contra Michelle Soifer, luego que la ‘leona’ le pidió públicamente que se busque otra persona con quien ‘generar prensa’.



“Si tú dices que vas a decir la verdad, yo puedo hacer un libro tuyo. Mi amor, te deseo lo mejor y bendiciones, pero no te metas conmigo porque contigo no me meto. Habla porque ahora no tiene show y no está en un programa de televisión, porque la botaron (de ‘Esto es guerra’), debido a que tenía que bajar de peso”, sostuvo Erick Sabater en ‘Espectáculos’.



Asimismo, advirtió a Michelle Soifer que si continúa burlándose del mal momento que vive el ‘Zorro Zupe’, revelaría algunas cosas de su pasado.



“Así como te burlas del ‘Zorro’, ten mucho cuidado con lo que dices, porque cuento con muchas pruebas de cosas que hiciste. Conmigo no te metas, porque te vas a quemar con fuego. Te quise, respeté mi relación y fui un caballero, pero que el ‘patán’ (Kevin Blow) que está a tu lado deje de estar facturando con tu nombre y con el mío”, indicó Erick Sabater.