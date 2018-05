Erick Sabater: Michelle Soifer me fue infiel y me pegó [VIDEO y FOTOS]

‘Si me atacas, voy a defenderme’, le advirtió Erick Sabater a Michelle Soifer y aclaró que hasta el momento no le ha llegado ninguna demanda por parte de ‘Michi’.



“Hasta hoy no tengo ninguna notificación. Le voy a decir a ese buffet de abogados figurettis que hicieron pública una solicitud de demanda, que antes de hacer un proceso primero tienen que notificarme, si llega, me defenderé con mis abogados. Ojo Michelle, si me atacas, tengo derecho a defenderme”, dijo el dominicano al inaugurar el spa ‘Sin Límites’ en San Juan de Lurigancho.



Michelle y Kevin ya oficializaron su romance. Es más, dijeron que están conviviendo.



Desde el año pasado. Ese hombre no tiene ni para el pan, la pobre Michelle está que se jala las extensiones, tiene que asesorarse mejor. Nunca hablé de ella, estuve un año defendiéndola y me veían la cara de tarado.



¿Qué opinión tienes de Kevin?

Es una vergüenza... desde el primer momento que lo conocí me di cuenta que era un oportunista.



¿No tiene miedo de ir a prisión?

No, soy una persona respetuosa, pero tampoco permito que me pisoteen. Ella está bien grandecita y debe asumir sus responsabilidades.



¿Te reafirmas en que te fue infiel y te pegó?

Sí, me fue infiel. Me agredió verbalmente y dio una cachetada en uno de los salones de ‘Combate’ y casi me rompo el hombro al chocar con uno de los inodoros. Estaba Marisol (Crousillat) y José Luis (el productor) y entraron para que las cosas se calmaran. Ella me amenazó y dijo que iba a destruirme. (M.Casas)

