Erick Sabater quiere paz con Michelle Soifer: "Ya no quiero hablar porque creo que sobro en esa relación"

Erick Sabater espera que ya no lo vinculen con Michelle Soifer, ahora que oficializó su relación con Kevin Blow y piensa casarse con el dominicano.

“Con Michelle no tengo ningún problema y me encantaría que dejen de enfrentarnos. Me alegra lo que está viviendo, no tengo resentimiento y menos hacia Michelle, pero ya no quiero hablar porque creo que sobro en esa relación. Le deseo, especialmente a ella (por su boda), lo mejor”, dijo Erick Sabater.

Días antes de estas declaraciones del dominicano Michelle Soifer descartó cualquier tipo de amistad con Erick Sabater e indicó que no quería que se lo mencionen. La participante de Esto Es Guerra está feliz con Kevin Blow.

Recordemos que hace unos días Erick Sabater tuvo una discusión en pantallas con Fabio Agostini.



