Erick Sabater: Modelo da "consejito" a Michelle Soifer [VIDEO]

“Si quieren casarse, tienen derecho. Si Michelle, a quien aprecio y respeto, desea dar el ‘sí’, le deseo lo mejor, pero tiene que encontrar a una buena persona con la que forme un bonito hogar. Sobre todo, que sea alguien trabajadora, con valores, un ejemplo a seguir para que sus hijos tengan una buena educación”, dijo Erick Sabater durante la presentación de la nueva colección de ‘MB lens’ 2018.



Por otro lado, Sabater lamentó el momento que vive Flavia Laos.

“Estuve esa noche. Flavia estaba un poquito tomada. No he visto si se besó con Krayg. No voy hablar de ella, es un poco delicado ese tema porque es una dama, una niña, pero hay que analizar un poco las cosas”, dijo Erick Sabater (B.P).

