Erick Sabater: "Paula Manzanal es linda" [VIDEO]

Erick Sabater dijo que la ‘amistad’ que tiene con Paula Manzanal sigue firme.



“La vieron en mi cumpleaños. Paula es una muy buena amiga. La gente puede hablar, especular, pero yo estoy soltero y las personas con las que me han querido involucrar también son solteras”, precisó Erick Sabater.



Andas suelto en plaza...

Me quieren emparejar, pero estoy bien así. Paula es linda como todas mis amigas. No estoy en busca de nada, todo vendrá solo.

Sobre Michelle Soifer manifestó que solo hablan lo necesario. (B.Pashanasi)



