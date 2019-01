Joselito Carrera sobre pelea entre Erick Sabater y Coto Hernández: "No es de caballeros si la agresión viene de atrás"

Joselito Carrera lamentó la pelea que protagonizaron ‘Coto’ Hernández y Erick Sabater y no le gustó que los ‘golpes’ vengan de atrás, porque ‘no es de caballeros’.



“Mal, pésimo. Como personajes públicos debemos evitar perder los papeles, porque tenemos seguidores y muchos son pequeños. Creo que ellos tienen que limar sus asperezas en privado, luego dar unas disculpas públicas. La violencia se condena. Lamentablemente hubo cámaras, fue en un lugar público, si quieres pelearte me voy a un cuarto, sótano, y se acabó”, dijo Joselito Carrera.

“En mi caso tengo límites, respetos guardan respetos. En verdad, soy un persona tranquila, si me buscan exploto, pero lo más importante es mantener la calma. En este caso vimos que una agresión viene de la parte de atrás y eso no es de caballeros, por último me agarro a golpes, como macho que se respeta, frente a frente a puño limpio”, detalló.



SE DISCULPÓ



En tanto, el costarricense ‘Coto’ Hernández se disculpó con todos, menos con Erick Sabater, y aseguró que nunca más lo verán en esas circunstancias.



“Me siento avergonzado. Si tiene que seguir legalmente, se seguirá. Me disculpo con todo el pueblo peruano por las imágenes que salieron, no fue un buen acto. Pido disculpas a las terceras personas involucradas y nunca más me verán en algo así”, expresó.

‘pésimo ejemplo’



En tanto, Carlos Cacho rechazó tajantemente la pelea entre ‘Coto’ Hernández y Erick Sabater.



“No soy una autoridad, pero dos personas no pueden dar ese tipo de espectáculo, peleándose como si fueran dos mocosos y son dos hombres grandes. Lo rechazo, me pareció horrible y un pésimo ejemplo”, indicó.

