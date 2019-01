Erick Sabater tras pelea con Coto Hernández en la calle: "Me dijo que me va a matar"

Erick Sabater habló sobre la pelea con Coto Hernández que protagonizaron en la vía pública, al frente de Latina, en la avenida San Felipe, Jesús María. La expareja de Michelle Soifer pidió disculpas por la vergonzosa riña en la calle con quien fuera su mejor amigo.

"Disculpas a todos los televidentes, sobre todo a las amas de casa que son mis seguidoras", dijo Erick Sabater en entrevista con 'Magaly Tv. La firme', programa de Magaly Medina.



Erick Sabater contó desde cuándo viene esta pelea con Coto Hernández, pues antes habían sido grandes amigos.



"Básicamente viene desde el año pasado, por un tema de alejamiento que tuvimos", comenzó Erick Sabater, agregando que Coto Hernández le mintió cuando le dijo que se iba a su país, y al final, se quedó.



Erick Sabater dijo que lo invitaron a 'Válgame Dios' como panelista, pero cuando hizo un comentario sobre Coto Hernández, el costarricense llamó al programa.



"Comenzó a insultarme, a decirme payaso, él me amenazó y que afuera en la calle me iba a encarar (...) Terminó el programa, me lo encuentro a Coto y comenzó a insultarme. Él me agredió mucho antes de los golpes porque ya estaba sangrando", indicó Erick Sabater.



Erick Sabater sostuvo que se estaba retirando del lugar, pero Coto Hernández insistió, así que no se dejó.



"Nunca he estado envuelto en un tema de agresión, evidentemente, tengo una herida en la cara. Incluso, me dijo que me va a matar", dijo Erick Sabater.



Erick Sabater concluyó indicando que tenía una lesión en la parte del hombro, así como un hematoma.