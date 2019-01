Erick Sabater tras pelea con Coto Hernández en la calle: "No me interesan las disculpas"

El dominicano Erick Sabater reconoció que fue él quien dio el primer golpe en la pelea callejera que tuvo con ‘Coto’ Hernández.



“Tengo una cicatriz en la cara. Soy administrador de mi propia imagen, manejo varios negocios que no guardan relación con la televisión, ¿y él? Voy a defenderme de una manera formal. Fui agredido física y verbalmente”, dijo Erick Sabater.



En el video se observa que empiezas con la pelea...

Yo no comienzo, hay un antes de.



Pero ¿quién dio el primer golpe?

Yo, porque fueron a agredirme. Esa persona tendrá que responder a las autoridades.



¿Es verdad que dijo que te iba a matar?

Sí, eso se oye en el audio. Por eso reacciono y le doy una ‘trompada’ en la cara, se salvó que no le di de frente porque se hubiera desangrado.



¿Se disculpó?

No me interesan las disculpas.



