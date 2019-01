Erick Sabater se peleó con Coto Hernández: de grandes amigos a agarrarse a golpes en la vía pública

Lejos está el tiempo en que Erick Sabater y Coto Hernández eran grandes amigos: este lunes, ambos protagonizaron una pelea en la vía pública tras discutir en 'Válgame Dios', a través de la línea telefónica. ¿Qué sucedió con los fundadores de 'Reyes de la noche' para llegar hasta este límite?

La pelea entre Erick Sabater y Coto Hernández viene desde 2018 cuando el dominicano se sintió engañado porque el costarricense dijo que regresaría a su país por problemas familiares, sin embargo, esto no sucedió.



"Dejamos de animar en discotecas porque él me dijo que se iría a su país, tenía otros proyectos, pero no fue así. Entró a Esto es Guerra y alargó su estadía en el país", dijo Erick Sabater, en ese entonces.



Sin embargo, cuando Coto Hernández creó su agrupación 'Chicos Tentación', a Erick Sabater pareció no gustarle la idea y comenzó a criticarlo a sus espaldas, según comentó el costarricense.



Erick Sabater y Coto Hernández se reencontraron en 'Válgame Dios' el último diciembre. Allí fue diferente la escena: la expareja de Michelle Soifer le pidió disculpas por sus comentarios.



"¿Por qué denigrar a una agrupación que he hecho con mucho esfuerzo si yo no he dicho nada tuyo? Yo nunca me he sentido inferior, ni más ni menos. No me interesa que hable mal o bien, pero yo voy a defender a los chicos siempre", indicó Coto Hernández.



"De verdad, más que un amigo eres un hermano. A mí sí me importa los cinco años de amistad, nos hemos llevado como hermanos. No hubo problemas de faldas ni nada de eso, y éxitos hermano", concluyó Erick Sabater, aunque la amistad ya estaba quebrada, algo que se notó este lunes cuando ambos se agarraron a golpes.



Erick Sabater y Coto Hernández se agarran a golpes

En 'Válgame Dios', Erick Sabater acusó a Coto Hernández de querer "armar un ampay", el costarricense, ofuscado, respondió que cuando se lo encuentre "vamos a ver quién tiene la razón", prediciendo lo que sucedería cuando salga del programa.

"Si yo me topo contigo en la calle y tú me agredes de cualquier manera, está claro (...) qué tan machito eres tú. Que conecte su cerebro", dijo Erick Sabater a Coto Hernández.



"Yo no me meto, señor", contestó Coto Hernández.



Rodrigo González, Peluchín, preguntó a Coto Hernández si estaba saliendo con Yahaira Plasencia, a lo que el costarricense indicó que "no ha pasado nada con ella, pero si ahora estaba fluyendo alguna amistad con la estupidez que dijo Erick Sabater, así va a quedar", refiriéndose a que el dominicano mencionó que quien fuera su mejor amigo "armaba ampays".



"No me voy a prestar a este circo, pero si él (Erick Sabater) se quiere prestar para hablar tontería y media, yo no me voy a prestar", dijo Coto Hernández.



Cuando terminó el programa, ya en la calle, Coto Hernández lo estaba esperando a Erick Sabater para encararlo, sin embargo, tras darle la espalda a la expareja de Michelle Soifer le dio un golpe en la cabeza al costarricense, quien no se quedó atrás y le respondió, dejándolo sangrando.



Después de la pelea con Erick Sabater, Coto Hernández se defendió: "Yo reaccioné nada más. Obviamente tengo que dos manos y me defiendo. No es sorpresa que salgan las imágenes. Yo fui a buscarlo, es cierto. No voy a dejar que una persona hable así de mí. Fui a hablar con él y me defendí nada más", concluyó.