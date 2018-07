Érika Villalobos: "Aldo Miyashiro siempre sabe cómo resolver problemas, es un gran apoyo" | ENTREVISTA

Érika Villalobos regresa a las telenovelas con ‘Mi esperanza’ para encarnar a ‘Elsa’, una mujer trabajadora y dedicada a su familia que descubrirá que su esposo, quien representa una carga para ella, lleva una vida paralela y tiene una hija. La actriz, al poner en paralelo su vida con la de su personaje, refiere que se siente agradecida porque Aldo Miyashiro ‘es maravilloso’ y ‘un gran apoyo’. Ella se lleva muy bien con los hijos del ‘Chino’ y las mamás de ellos y, hace poco, viajaron todos a Rusia.



¿Quién es ‘Elsa’?

‘Elsa’ es mamá de una niña que está en el colegio y de otro en la universidad, pero él deja los estudios para trabajar en el mercado y ayudarla. Es de esas mamás que se levanta tempranísimo, hace el desayuno, despierta a los hijos, prepara el almuerzo y se va al trabajo.



¿Ella descubre que su esposo tiene otra familia?

Exacto, él tiene un accidente cuando estaba con la otra mujer y se entera de su vida paralela y descubrirá que tiene una hija. Todo su mundo se le viene abajo.



¿Y cómo es Érika mamá?

Trata de ser perfecta, pero es recontraimperfecta. Me gusta estar en todo lo que hacen mis hijos. Me pongo triste cuando no puedo acompañarlos. Ahora les afecta que esté trabajando tanto, pero van entendiendo y saben que su mamá también tiene otras cosas que hacer.



¿El tratar de ‘ser perfecta’ es una carga muy grande?

Exacto, porque todas tenemos defectos, a todas nos faltan cosas. Yo tengo un programa en Acción Web Media, en Internet, que se llama ‘Imperfectas’. Ahí botamos las cargas que tenemos. Somos imperfectas, diferentes y hay que aceptarnos como somos.



¿Te costó aceptarlo?

Lo que pasa es que soy muy perfeccionista y estoy buscando que todo esté bien hecho... eso a veces es un obstáculo, uno tiene que saber decidir qué cosa es importante y qué no, buscar prioridades, saber qué vale la pena. En ese sentido, poco a poco estoy aprendiendo a delegar.



¿Qué tiene ‘Elsa’ de Érika?

Ella es un poco más conservadora, clásica, pero tenemos en común que queremos hacer todo por las personas que amamos. Pero nos diferenciamos en que ‘Elsa’ tiene un esposo, que es el personaje que protagoniza Bruno Odar, que no la ayuda en nada, es como una carga.



¿En tu caso, Aldo te apoya?

Aldo me quita mucho peso... digamos que ese es el peso que normalmente cargan los hombres que deben ser los proveedores y, en ese sentido, Aldo es maravilloso. Él siempre sabe cómo resolver problemas, es un gran apoyo.



¿Cuántos años llevan juntos?

Ya 13 años.



¿Y en todo este tiempo han tenido sus altibajos en la relación?

Así es, como todos...



¿Han podido superar las crisis?

Sí, bueno ya van a ser como 7 años desde que nos reunimos después de una separación, pero luego de todo eso hemos ido cuesta arriba. Nos sentimos ahora muy bien.



Llevar un buen matrimonio es un trabajo diario...

Así es...



¿Es complicado ser personaje público y que su vida se vea expuesta?

Sí, pero nosotros tratamos de mantener las cosas en privado porque sino se convierte en una novela...



Salvando las distancias, Aldo también tiene dos hijos de otros compromisos, ¿te llevas muy bien con ellos?

Es distinto porque lo conocí así. Nunca ha existido otra familia, no hubo infidelidad... yo me llevo muy bien con ellos y con sus mamás, tenemos una buena relación.



Incluso se fueron de viaje a Rusia con toda la familia...

Sí, fue una experiencia inolvidable para todos. Imagínate, nunca esperábamos ir a Rusia. No era un destino que estaba contemplado en nuestras vidas, por lo menos en los próximos años. Pero gracias al Mundial se convirtió en un destino que teníamos que visitar y ha sido maravilloso.



Un viaje inolvidable...

Fue muy especial para todos porque toda la familia es futbolera. Fuimos absolutamente todos. Es un sueño que compartimos con Aldo, los hijos de Aldo y mis hijos.



Hablando de niños, ¿qué tal la experiencia de trabajar con Alessia Lambruschini (‘Esperanza’)?

Es una niña maravillosa, dócil, alegre, linda. Además, ni siquiera sabe leer, pero realmente cuando le explicas las escenas, entiende. Estoy feliz de trabajar con ella y de haberla conocido.



ALESSIA SONRÍE A LAS CÁMARAS



La pequeña Alessia (6) sonríe para las cámaras cuando le piden fotos y aunque recién está aprendiendo a leer y escribir, si alguien le pide un autógrafo, se toma su tiempo para poner su nombre.



A tus 6 años vas a protagonizar una novela. ¿Cómo te sientes?

Bien, chévere porque me gusta mi personaje...



¿Sientes nervios?

No, siento felicidad...



Te descubrieron en un reality de ‘Esto es guerra’ y te llamaron para actuar como ‘Estrellita’ y ahora eres ‘Esperanza’

Sí, mi mamá me ayuda con los libretos porque ella es mi mánager... si me confundo en algo, me lo dice y me quiere mucho porque es mi mamá.



¿Tienes hermanos?

Dos. Una mujer que se llama Kiara (10 años) y el más grande se llama Sebastián (15).

¿Tú eres la engreída de la casa?

Síííí...



¿Qué te dicen tus amiguitos cuando te ven en televisión?

En mi colegio me dicen ‘Estrellita’, pero todavía no les he contado que voy a hacer esta novela porque es una sorpresa. Para que me miren con sus ojitos (risas).

