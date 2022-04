Érika Villalobos ha recibido el apoyo de todos los peruanos ante la infidelidad de su esposo Aldo Miyashiro, sin embargo, la actriz también ha sentido el cariño de las personas más cercanas: sus amigos con quien comparte escenas en el teatro.

La Asociación Cultural Preludio celebró su aniversario número 25, donde estuvieron reconocidos artistas peruanos como Paul Martin, Denisse Dibós, Renzo Schuller, Marco Zunino, entre otros. En el evento también se presentó Érika Villalobos , quien ha estado en el ojo público por el ampay de su pareja.

Hasta la fecha, la actriz ha evitado declarar en los medios de comunicación respecto al ampay que difundió Magaly Medina en el que expone al ‘Chino’ Miyashiro besando a la joven reportera Fiorella Retiz. Sin embargo, el último sábado 23 de abril se presentó junto a sus hijos en una importante celebración actoral.

En medio de los aplausos, la actriz de la recordada telenovela ‘Torbellino’ mostró sus dotes para el canto y entonó una melancólica canción a puertas del estreno de su obra musical ‘Todos vuelven’ en el Teatro Municipal.

“... Mi corazón no estaba enamorado, nunca estuve, este amor es pasado o futuro... ”, se le escucha cantar a Érika Villalobos en medio de los aplausos. La letra de la canción curiosamente coincide con el desamor que está viviendo por Aldo Miyashiro.

LEE TAMBIÉN: Érika Villalobos vuelve al teatro con obra musical y deja atrás la infidelidad de Aldo Miyashiro

TROME | “Este amor es pasado”: Érika Villalobos se luce cantando y recibe el apoyo de sus amigos actores

ALDO MIYASHIO DIO LA CARA Y PIDIÓ PERDÓN

Óscar del Portal y Aldo Miyashiro fueron los protagonistas de un ampay difundido por Magaly Medina que los relaciona con las reporteras Fiorella Retiz y Fiorella Méndez. A diferencia del periodista deportivo, el conductor de televisión dio la cara para reconocer su error.

“Me fue casi imposible venir ayer y he venido porque quiero asumir los actos que ustedes han visto en las imagenes de Magaly, quiero decir que me siento absolutamente avergonzado. Podría comenzar esto tratando de llegar a un acuerdo, que mi relación esta mal, que estoy a punto de separarme y que tuve un viaje de familia para despedirme, pero no sería cierto, lo cierto es que he tenido 17 años de matrimonio con altibajos, momentos muy felices, momentos muy duros, veniamos de un viaje familiar hermoso, feliz, estabamos unidos, viviendo un buen momento y yo quebré todo eso ”, dijo el conductor.