La actriz y cantante Érika Villalobos reflexionó en sus redes sociales sobre de la importancia de hablar con nuestros seres queridos para decirles todo lo que sentimos por ellos, luego de que fuera sometida a una intervención quirúrgica.

La protagonista de la desaparecida novela ‘Mi esperanza’ contó el temor que sintió minutos antes de entrar a cirugía debido a que no les dijo a sus hijos que los amaba. Al salir victoriosa de la sala de operaciones lo único que deseaba era hablar con sus hijos para decirles lo orgullosa que estaba de ellos.

“Antes de entrar a la sala de operaciones me di cuenta de que, si bien había hablado con mis hijos, no les había dicho todo lo que siento y lo que quiero para ellos. Sé que toda intervención quirúrgica tiene un riesgo y empecé a imaginar en lo que pasaría si no salía viva de esta experiencia. Me puse a llorar porque ya no tenía mi celular conmigo para hablarles. Quería retroceder el tiempo. Las lágrimas no paraban de caer, estaba desconsolada. Tenía que haberles dicho todo. Mi amor era demasiado grande como para guardarlo en un momento así”, escribió Érika en la primera parte de su mensaje.

“Una vez que desperté en la sala de recuperación conté los minutos para llegar a mi habitación, llamarlos (por videollamada, claro) y decirles todo lo que no les había dicho: que son los mejores hijos que una madre puede tener y que estoy llena de orgullo por ellos. Tenemos que hablar, decirle a nuestros seres queridos que los amamos, que son lo mejor de nuestras vidas, qué esperamos de ellos, qué deben hacer en caso les faltemos porque podría pasar. La vida se nos puede ir en un segundo y nos habremos perdido la oportunidad de llenarlos de amor y hacerlos más felices”, añadió la actriz.

Hace unos días Érika Villalobos contó que fue sometida a una cirugía debido a una enfermedad, que aún no revela, sin embargo aclaró que se está recuperando muy bien y que pronto volverá a sus actividades.

“No fue fácil pero felizmente todo salió muy bien y ya estoy de vuelta. Ahora necesito recuperarme para volver al movimiento que tanto me gusta. Uno o dos meses serán suficientes y volveré con más fuerza. ¿Empezamos bien la semana?”, escribió la actriz en esa oportunidad.