En medio del ojo público por el ampay de su esposo Aldo Miyashiro, la actriz Érika Villalobos brindó una entrevista al programa de YouTube del periodista Carlos Orozco y arremetió contra las personas que graban a sus hijos por el escándalo que vive.

La reconocida artista remarcó que no tiene por qué darle explicaciones de su vida privada al público, pues ella se debe a su trabajo. Precisó sarcásticamente que no fue escogida por el pueblo a diferencia de los políticos, sin embargo, cuestionó que graben a sus hijos en televisión.

“ Lo que sí me molesta es cuando se meten con mi familia, con mis hijos, cuando graban, cuando se ponen en la puerta de mi casa, y ahí soy capaz de perder los papeles . En estos días me ha tocado, todo lo que quieran conmigo, yo sabré cómo manejarme, pero con mis hijos no”, arremetió.

TROME | Érika Villalobos se defiende en entrevista: “Estúpida no soy, pero hablan como si lo fuera”

ÉRIKA ASEGURA QUE HAY INFORMACIÓN ERRÓNEA

En otro momento, Érika Villalobos se refirió indirectamente a los programas de espectáculos que brindan información falsa y pierden la noción para tratar un tema. Cabe precisar que el programa de Magaly Medina compartió imágenes en los exteriores de su vivienda recibiendo flores.

“Hay mucha información equivocada, entonces también nosotros como espectadores tenemos que exigir una mejor información. No puedes aceptar cualquier cosa, no solo porque alguien lo dijo en televisión es verdad, me refiero a ciertas cosas, pero hay otras que son evidentes, pero la gente se las cree simplemente porque alguien lo dijo. La mayoría de veces no es así porque la gente no conoce a las personas porque nadie me conoce a mí, yo estúpida no soy, pero la gente habla como si sí ”, puntualizó a Orozco.

Finalmente, la aún esposa del ‘Chino’ Miyashiro’ remarcó que no es difícil aguantar el silencio porque con el tiempo ha aprendido que es la mejor opción. “ Después se te pasará la molestia” , dijo.