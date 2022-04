El último fin de semana, Érika Villalobos captó la atención tras presentarse en un evento público luego que su aún esposo Aldo Miyashiro protagonizara un ampay donde se le ve besando a su exreportera Fiorella Retiz.

LEE TAMBIÉN: Érika Villalobos se pronuncia y aclara que no dedicó canción a Aldo Miyashiro tras ampay

El momento que más llamó la atención fue cuando la exintegrante de “Torbellino” cantó a todo pulmón uno de los temas de la obra “Todos vuelve, un musical para el reencuentro”.

“Algo que nunca fue se me ha perdido, mi corazón no estaba enamorado. Este amor es pasado o es futuro. Algo me falta que antes no faltaba. No puedo extrañar lo que no había”, es el párrafo que entona mientras el público la escucha con atención y aplaude.

Las imágenes se volvieron viral rápidamente en redes sociales debido a que muchos especularon que la canción hacía referencia al complicado momento que vive tras la infidelidad del padre de sus hijos.

Sin embargo, la reconocida actriz decidió terminar con estos rumores y emitió un mensaje en su perfil de Instagram, en el que aclaró que el tema que interpretó no estaba dedicado a alguien en particular.

“Quisimos cantar la canción de la que se está hablando tanto porque éramos varios amigos del elenco de Don Quijote de la Mancha (musical producido por Preludio en mayo y junio del 2008 ) y esa es una de las canciones más bonitas de esa obra, por ninguna otra razón”, indicó la actriz, agregando un emoji de un ojo.

Asimismo, se mostró emocionada porque en dicho evento, al que acudió acompañada de sus hijo, se reencontró con grandes amigos. “Hermosa noche la del sábado celebrando los 25 años de @preludioac. No esperaba encontrarme con tantas personas con las que he compartido escenario y momentos inolvidables. Elencos completos de obras hermosas hechas con mucho esfuerzo, pasión y amor”, escribió Érika Villalobos.

“Gracias @denissedibos por iniciarme en el mundo del teatro musical que me ha dado grandes satisfacciones y no quiero dejar de agradecerte por recibir a mis hijos siempre con tanto cariño”, añadió Villalobos.

VIDEO RECOMENDADO

Érika Villalobos anuncia su recuperación tras se sometida a una operación

Érika Villalobos anuncia su recuperación tras se sometida a una operación