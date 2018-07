Érika Villalobos: ‘Mi Esperanza’ llega al corazón de la gente

Érika Villalobos está agradecida con la respuesta del público que ha colocado a ‘Mi Esperanza’ como el programa más visto, pues cerró la semana de su estreno con 23.9 puntos, cifra que podría aumentar, pues la trama dará un giro con la aparición de la hermana gemela de ‘Rosa’.



La gente está enganchada con la novela, son líderes en sintonía...

Es lindo saber que los números nos dan como el programa más visto, pero estos son relativos, a veces bajan, a veces suben. Lo que me gusta es pensar que la historia llega al corazón de la gente. En la calle siento que tienen pena por ‘Elsa’, como que me quieren dar ánimo, se identifican con el dolor, me da mucha ternura porque me abrazan con cariño y hasta suspiran, creo que han hecho suyo el dolor de mi personaje.



Ahora ‘Elsa’ sufrirá más porque aparece la hermana de ‘Rosa’.

Sí, se ha encariñado con ‘Esperanza’ y la verdad le da mucha pena que se la lleven. Queda muy afectada y con la sensación de que no hizo bien al dejarla (partir), pero no tenía otra opción.



¿Está sufriendo por la niña?

Tiene un dolor y siente desconfianza con la aparición de la hermana gemela de ‘Rosa’ (Jimena Lindo), porque le dice a ‘Esperanza’ que ella es su mamá, cuando no es verdad. Además, cuando ‘Rosa’ murió le dijo que no se la dé a nadie, que se quede ella y eso es raro porque tiene una hermana gemela y con plata.



RATING DEL VIERNES



- Mi esperanza 23.9

- Esto es guerra 21.4

- De vuelta al barrio 20.9

- América noticias 14.8

- La Rosa de Guadalupe 12.6