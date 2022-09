Érika Villalobos no descansa, tras finalizar su temporada con el musical “Madres” se alista a estrenar “Los Monstruos”, una nueva obra que reafirma que su actividad artística le ha ayudado a superar cualquier problema de índole personal. La actriz esta vez estará acompañada del actor Miguel Álvarez.

Claudio (Miguel Álvarez) es padre de un niño y Sandra (Erika Villalobos), madre de una niña. Ambos saben que sus hijos no son mejores, ni peores, pero sí distintos. Su conducta ha generado que no tengan amigos y pocas veces los inviten a las fiestas de cumpleaños, lo cual permite que sus “cachorros” puedan estar protegidos de cualquier monstruo suelto. Y es que, solo un buen padre sabe proteger a su hijo de un mundo monstruoso ¿O no es así?

MUSICAL PREMIADO

Actores estrenan el 16 de septiembre en el Nuevo Teatro Julieta.

“Los Monstruos” es un musical divertido, crudo y a la vez conmovedor, que nos habla acerca de las relaciones familiares, pero sobre todo de cómo los padres inexpertos intentan proteger a sus hijos de los problemas externos sin percatarse de que su manera de educar no es del todo correcta.

Este 16 de setiembre se estrenará “Los Monstruos”, musical argentino escrito por Emiliano Dionisi con música y letra de Martín Rodríguez, que ha sido ampliamente reconocido, laureado y versionado a lo largo de América Latina, ahora en Perú bajo la dirección de Fito Valles.

La temporada se inicia el viernes 16 de septiembre a las 8:00 p.m. por solo 9 funciones en el Nuevo Teatro Julieta, Pasaje Porta 132. Miraflores. Las funciones se presentarán los días 16, 17, 18, 22, 23, 24 y 25 de setiembre; el 24 y 25 habrá doble función a las 4:30 p.m. y 8:00 p.m. Las entradas ya se encuentran en preventa en la plataforma Joinnus.

