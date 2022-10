Érika Villalobos se mostró orgullosa por el reciente debut de su hijo Mikael, como actor, en la obra ‘Un maldito secreto’ que dirige su padre Aldo Miyashiro y que va hasta este 16 de octubre en el teatro Julieta de Miraflores.

“ Mi hijito desde que era niño siempre quiso ser actor, estoy muy orgullosa. Ahora ya tiene 17 años y acaba de hacer su debut en esta profesión . Está empezando y sabe que esta carrera es de largo aliento y hay que ir poco a poco. Es el protagonista de la obra ‘Un maldito secreto’”, detalló la actriz que participa en el musical ‘Madres’.

Por otro lado, Villalobos sostuvo que no hablaría de sus temas personales, pues como se sabe ella y Aldo Miyashiro se separaron luego de que el conductor de ‘La banda del Chino’ fue protagonista de un ‘ampay’ con la reportera Fiorella Retiz. “Estamos con ‘Madres’ y les agradezco, pero no me pronunciaré sobre temas personales”

PAPÁ CHOCHO

Aldo Miyashiro presentó en la escena artística a su hijo Mikael Miyashiro Villalobos como protagonista de la obra teatral ‘Un maldito secreto’. El popular ‘Chino’ marca su regreso a la dirección en esta tragicomedia en rima que se presenta solo por 12 funciones en el nuevo Teatro Julieta de Miraflores, hasta el 16 de octubre.

Tras el estreno de las primeras funciones, conversamos con Aldo Miyashiro, quien dio detalles de la puesta en escena y de los retos que le tocará enfrentar a Mikael ahora que ingresa de lleno al mundo artístico. Desde un primer momento indicó que el también hijo de Erika Villalobos no ha tenido privilegios y que el trato hacia él ha sido el mismo que el que maneja con los demás miembros del elenco.

“Ha tenido la misma responsabilidad y el mismo trato que cualquier actor. Lo sabía desde que lo llamamos, se ha comportado a la altura, ha llegado temprano y no ha tenido ningún privilegio más que el que lo recojo y lo llevo a la casa. Después de eso ha tenido el mismo trato”, comentó Aldo Miyashiro a Trome tras bambalinas de la obra auspiciada por Heineken.

Mikael, ¿recuerdas el momento en el que le dijiste a tus padres que era lo artístico lo que querías seguir?

No lo recuerdo, pero siempre he estado relacionado al arte. Lo que me quedó fue la convicción, el querer hacerlo siempre. Recuerdo que mis papás no estaban felices con la idea, pero al final es lo que yo quiero hacer y es en lo que me han apoyado. Es muy grande la felicidad por haber debutado en un montaje especial.

Aldo, el proyecto es muy ambicioso y difícil, por el argumento y sobre todo la letra...

Es un texto difícil porque está en rima, no te da margen de improvisar o de error. Además, habla del racismo, del clasismo que hay en el país, del desprecio por las minorías. La rima fue un recurso para decir cosas muy agresivas sin que suenen tan ofensivas. Es parte de nuestra realidad, la gente se ríe. Estamos satisfechos con la reacción de la gente.

Aldo, ¿Cuál era ese temor que no los hacía estar felices con la idea de que Mikael se dedique al arte?

Estamos conscientes de que nuestros hijos van a ser lo que quieran ser. Estaba preocupado sobre todo porque iba a ser presionado por los apellidos que tiene. Es como ser hijo de futbolistas. Al hijo de un futbolista lo miran más, lo comparan más y le buscan más errores. Entonces, tu mamá es actriz, tu papá es actor, te van a joder. Me dijo ‘qué importa’. Es muy valiente, tiene una personalidad muy calmada y serena. Enfrenta sus problemas a su manera. Es muy maduro para su edad. Me dijo: Sí, yo puedo. Para adelante.