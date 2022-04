SE CONMOVIÓ. Con la voz quebrada, Érika Villalobos habló con Gianella Neyra sobre un doloroso pasaje de su vida: la muerte de su padre. Pese a que actualmente está viviendo un duro momento tras la infidelidad de su esposo Aldo Miyashiro, la actriz dejó en claro que el fallecimiento de su padre fue lo peor por lo que ha pasado.

“La muerte de mi papá me enseñó que la vida es durísima, que yo pensaba que era dura, pero es durísima. Entonces, nunca jamás me imaginé sentir tanto dolor y tanto amor a la vez por alguien. Creo que no te lo imaginas hasta que alguien muy cercano fallece. Si muere alguien como tu papá es como si vivieras otra cosa que nunca me imaginé, no me pensé que me iba a doler así como me dolió y tanto tiempo”, dijo.

Érika Villalobos sobre la muerte de su papá https://www.latina.pe/noticias