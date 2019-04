Érika Villalobos no siente celos por besos de Aldo Miyashiro con Sandra Vergara en novela 'Señores Papis' | FOTOS

La actriz Érika Villalobos comentó que no siente celos de las escenas románticas que protagonizan Aldo Miyashiro y Sandra Vergara en la novela ‘Señores Papis’, y que más bien, hacen una bonita pareja en pantalla.



“Me encanta verlo (A Aldo) en la novela, a veces no puedo por el trabajo, y está muy contento con la novela, le hacía falta un personaje así. Además, hace una buena pareja con Sandra (Vergara), está muy linda y me gusta cómo actúa, tiene mucho filin”, enfatizó la actriz.

Luego, detalla que no tiene celos por las escenas románticas, porque es parte del trabajo del actor.



“No hay problema con eso, es parte del trabajo. Además, ellos son buenos amigos y el público reconoce su trabajo, así como de las otras parejas de la historia”, añadió.

Asimismo, dijo que ambos siguen trabajando juntos porque también se encuentran grabando la serie ‘Once machos’.



“Aldo casi no tiene tiempo para nada, pues también estamos grabando la serie ‘Once machos’, que está muy divertida”, indicó.

Por otro lado, Érika Villalobos forma parte del musical ‘Todos vuelven’, que irá desde el 9 de mayo en el teatro ‘Municipal’, y que contará la historia del Perú desde la Conquista hasta la Independencia, y donde se interpretarán temas como ‘Todos vuelven’, ‘Cuando llora mi guitarra’, ‘Y se llama Perú’, entre otros.