Érika Villalobos: "Soy sincera y apasionada" | ENTREVISTA

Un nuevo reto ha surgido para la actriz Érika Villalobos , quien ahora da vida al personaje de ‘Elsa’, en la nueva telenovela ‘Mi Esperanza’. Contenta y concentrada en su personaje, confiesa que se parece mucho a ella en lo comprensiva y dedicada que es con su familia.



El amor es...

Lo mejor del mundo.



¿A qué edad descubriste que querías ser actriz?

A los 20 años.



Actuar es...

Un placer.



Un color que abunda en tu clóset...

El negro.



‘Elsa’ de ‘Mi Esperanza’ es...

Impresionante.



¿Harías lo mismo que ‘Elsa’, al acoger a la hija de tu esposo con otra mujer?

Sí.



¿Qué tipo de mamá te consideras?

Soy una recontramamá.



¿Hay algo que quieras comprar?

Mucha ropa.



¿Qué tipo de gente no te gusta?

La hipócrita.



¿Te gusta bailar?

Me encanta.



Un personaje que te marcó...

‘Medusa’, de ‘La gran sangre’.



Un personaje que se parece mucho a ti...

‘Elsa’.



¿Qué es el divorcio?

Una opción.



¿Hay algún proyecto que aún no puedes llevar a cabo?

Mi segundo disco.



Si pudieras, ¿viajarías al pasado o al futuro?

Al pasado.



¿A dónde?

A un concierto de Freddie Mercury o a la época de los dinosaurios.



¿Quién es tu actriz favorita nacional?

Jimena Lindo o Stephanie Orúe.



Un sueño cumplido...

Ver a mis hijos felices.



¿Cuál es tu mayor virtud?

Me adapto a distintas situaciones.



¿Te has sometido a cirugías estéticas?

Sí.



¿Serías clown?

Me encantaría, pero tengo miedo.



¿Cómo te definirías en tres palabras?

Apasionada, sincera y perfeccionista.



¿Cuál es la cualidad de tu esposo (Aldo Miyashiro) que más te agrada?

Es muy desprendido.