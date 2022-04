VUELVE A PRONUNCIARSE. Érika Villalobos decidió grabarse dando un mensaje a todas las personas que le han dado su apoyo luego de vivir la infidelidad de su esposo Aldo Miyashiro. La actriz también aprovechó para asegurar que se están inventando cosas con tal de seguir destruyendo . ¿Indirecta para Magaly Medina?

La reconocida actriz compartió un video en Instagram y señaló que vio necesario poder expresarle su agradecimiento a las personas que la apoyaron tras el duro momento familiar que vivió a raíz de un ampay de la ‘urraca’.

“No pensaba grabar este video, pero creo que es importante que les agradezca porque he recibido tantos mensajes de apoyo, de cariño, con tanto amor, deseándome lo mejor, que de verdad esto es muy importante para mí . He sentido demasiado amor. Por otro lado, pensé que tenía algunos buenos amigos y me he dado cuenta que tengo muchos, estoy totalmente sorprendida por la cantidad de buenos amigos, de personas en las que puedo confiar y por las que puedo poner las manos al fuego que han estado ahí, eso me hace sentir muy afortunada”, dijo.

Además, en otro momento, dejó en claro que existen algunas personas que continúan inventando cosas con la finalidad de destruir y seguir haciendo daño. Como se recuerda, Magaly Medina continúa destapando la infidelidad de Aldo Miyashiro y Óscar del Portal.

“Tan importante ha sido lo que he sentido que ha dejado de lado toda esta porquería que tratado de tirar la gente solo por el hecho de destruir, gente que será capaz de seguir inventando cosas con tal de seguir haciendo daño y destruyendo , pero yo me quedo con el amor de ustedes y con ese cariño. Me siento más que afortunada. Todos nos merecemos amor y mucho más. Ahora paso la página”, remarcó.

TROME | Érika Villalobos graba video de agradecimiento y arremete: “Seguirán inventando cosas con tal de destruir”