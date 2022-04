Érika Villalobos está viviendo uno de los peores momentos de su vida luego que su esposo Aldo Miyashiro fuera ampayado por las cámaras de Magaly Medina siéndole infiel con su exreportera Fiorella Retiz. Sin embargo, la actriz ha demostrado fortaleza porque pronto será vista en una nueva obra teatral.

Pese a que no se ha pronunciado ni ha salido ante cámaras, Érika Villalobos ha dejado en claro que su silencio es su mejor respuesta y su trabajo es una de sus motivaciones para continuar. La artista debutará en la obra teatral “Todos vuelven, un musical para el reencuentro”.

Su presencia en el Teatro Municipal será a partir de este miércoles 11 de mayo hasta el domingo 3 de julio al lado de grandes actores como Emilia Drago, Miguel Álvarez, Sandra Muente, Miluska Eskenazi, Alfredo Valente, Edwin Vásquez, Andrés Salas, Gustavo Mayer y Mónica Dueñas.

La venta de entradas ya se encuentra disponible en la plataforma de Teleticket.

Érika Villalobos se presentará en una obra de teatro tras infidelidad de Aldo Miyashiro.

ALDO MIYASHIRO PIDE PERDÓN A SU FAMILIA

Luego de estar en la boca de todos, Aldo Miyashiro salió al frente para pedir públicamente unas disculpas a su esposa Érika Villalobos y a sus hijos por las imágenes que vieron junto a otra mujer.

“ Quiero comenzar pidiendo perdón públicamente a Erika , porque traicioné su confianza, porque no estuve a la altura, porque no merezco todo lo que ella ha hecho por mí, quiero decirle que seguramente no vamos a poder volver pero que estoy dispuesto a hacer todo lo posible para sanar esa herida. Cometi un error y solo quiero pedir perdón ”