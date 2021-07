El programa ‘Amor y Fuego’ habló con el exchico reality Ernesto Jiménez, quien ahora reside en Estados Unidos, sobre su salida intempestiva de Latina TV en el marco del juicio que le ganó el canal a Jazmín Pinedo por casi medio millón de soles al dejar el programa ‘Mujeres al Mando’ para irse a ‘Esto es Guerra’.

Ernesto señaló que se enteró que no seguía más en la televisora de San Felipe cuando estaba arriba del escenario en medio de la preventa del canal junto a sus compañeros. Según contó, tuvo que pasar desapercibido el incómodo momento.

“Nos subieron a todos los personajes al escenario y me entero que ya no seguía en Latina del próximo año en la fiesta de preventa, parado en el escenario, supuestamente feliz de la vida y aplaudiendo con todo el equipo, somos una familia, etc., frente a los auspiciadores ¿me entiendes?”, dijo.

Ernesto cuenta la verdad sobre Jazmín en Latina: “Le dieron el bloque de Espectáculos a la fuerza”

Además, confesó que se sintió bastante humillado y descontento porque no le anunciaron con anticipación que no iba a continuar en el magazine que conducía en Latina.

“Es como si estuviese en un programa de televisión siendo despedido en vivo, una cosa así... A pararme como un burro en el escenario, al ver atrás la publicidad de un programa en el cual ya no estaba... me fui bastante descontento, me pareció humillante, no me gustó para nada la forma en cómo se dio esto, nunca lo había dicho, pero veo que es un comportamiento que se ha venido repitiendo con muchas personas”, sostuvo.

JESÚS ALZAMORA Y MIGUEL ARCE SE PRONUNCIAN

Quien era co conductor en Yo soy Perú también denunció meses atrás que fue despedido de Latina intempestivamente. Sobre el fuerte monto de dinero que deberá pagar Jazmín Pinedo dijo que esperar que las cosas se solucionen.

“Es una locura de billete para una persona independiente como Jazmín, ¿no? Ojalá que pueda apelar y que pueda devolver el fallo a un lugar donde no tenga que pagar esa cantidad de locura de billete”, dijo.

Jesús Alzamora habla sobre Jazmín Pinedo y su juicio a Latina

Por su parte, el modelo Miguel Arce señaló que en Latina “una productora lo le jugó mal” por haber promocionado su presencia en El Valor de la Verdad cuando había dicho que no se sentaría en el sillón rojo.